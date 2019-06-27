Цорн - о целях "Спартака": "У нас сильная академия, воспитаем сильных футболистов"
Гендиректор "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, какие цели ставит перед собой клуб на следующие сезоны. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Спартак" - большой бренд, всемирно известный. И нужно соответствовать ему с точки зрения результата. Это моя цель. У нас сильная академия, воспитаем сильных футболистов.
Все команды должны кормить основу, будем омолаживать "двойку", заставлять, как в Европе, талантливых футболистов играть на возраст старше. Философия тут такова: необходимо поставить себе возрастной грейд - людей старше 25-26 лет не покупаем. Брать молодых, перспективных и миксовать их со своими воспитанниками. Думаю, бизнес-модель будет такой", - сказал Цорн.
Напомним, сегодня, "Спартак" проиграл "Ростову" (0:2) в первом матче Кубка "Париматч Премьер".
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|ЦСКА Москва
|30
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|5
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|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
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|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
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|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|Уфа
|30
|26
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|Анжи
|30
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|Енисей Красноярск
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|20