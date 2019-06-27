Цорн - о целях "Спартака": "У нас сильная академия, воспитаем сильных футболистов"

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Цорн - о целях "Спартака": "У нас сильная академия, воспитаем сильных футболистов"

Гендиректор "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, какие цели ставит перед собой клуб на следующие сезоны. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Спартак" - большой бренд, всемирно известный. И нужно соответствовать ему с точки зрения результата. Это моя цель. У нас сильная академия, воспитаем сильных футболистов.

Все команды должны кормить основу, будем омолаживать "двойку", заставлять, как в Европе, талантливых футболистов играть на возраст старше. Философия тут такова: необходимо поставить себе возрастной грейд - людей старше 25-26 лет не покупаем. Брать молодых, перспективных и миксовать их со своими воспитанниками. Думаю, бизнес-модель будет такой", - сказал Цорн.

Напомним, сегодня, "Спартак" проиграл "Ростову" (0:2) в первом матче Кубка "Париматч Премьер".

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