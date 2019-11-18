Цорн объяснил, почему привёл Тедеско в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн перечислил факторы, которыми он руководствовался, приглашая на пост главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

"В России хорошо относятся к немцам. Здесь они ассоциируются с качеством. Всем нравится, что в клуб пришли люди из Германии, которые хотят привести его к успехам. Что касается Тедеско, он был моим главным кандидатом. Мне хотелось пригласить в клуб тренера, который прибыл бы в Россию без каких-либо предрассудков и имел бы собственный взгляд. Наша цель - снова играть в Европе. Доменико понравился наш проект. Он правильный человек для нашего развития", - сказал Цорн.

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября, заключив контракт до 31 мая 2021 года.

Под руководством немецкого специалиста "народная команда" провела 5 матчей, в которых одержала 3 победы, однажды сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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