Цорн объяснил, почему "Спартак" купил Крала, а не Тамеза

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил, какой логикой руководствовался клуб, когда решил купить чеха Алекса Крала вместо француза Адриена Тамеза.

"Тамез - игрок, который может дать результат сейчас. Он пришёл, дал результат, потраченные деньги потом не компенсируешь. Крал даст результат, а потом ещё деньги отобьём", - отметил Цорн.

Напомним, что "красно-белые" заплатили за 21-летнего Крала 12 миллионов евро и заключили с ним пятилетний контракт.

За 25-летнего Тамеза "Спартак" предлагал 10 миллионов плюс бонусы, но в итоге трансфер сорвался и игрок остался в "Ницце".

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