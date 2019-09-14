Цорн объяснил, почему "Спартак" купил Крала, а не Тамеза
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил, какой логикой руководствовался клуб, когда решил купить чеха Алекса Крала вместо француза Адриена Тамеза.
"Тамез - игрок, который может дать результат сейчас. Он пришёл, дал результат, потраченные деньги потом не компенсируешь. Крал даст результат, а потом ещё деньги отобьём", - отметил Цорн.
Напомним, что "красно-белые" заплатили за 21-летнего Крала 12 миллионов евро и заключили с ним пятилетний контракт.
За 25-летнего Тамеза "Спартак" предлагал 10 миллионов плюс бонусы, но в итоге трансфер сорвался и игрок остался в "Ницце".
Не пропустите: Цорн прокомментировал будущее Кутепова в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха
-
"Реал" с трудом обыграл "Леванте", несмотря на преимущество в три гола после первого тайма
-
Эриксен ждёт предложение от "Реала"
-
Ультрас ПСЖ обратились к Неймару
-
"Французская революция" Зидана провалена? Или почему "Реал" все еще играет на старом багаже
Лента новостей
-
Куртуа рассказал, какие действия Азара в матче с "Леванте" разозлили его
-
"Реал" - "Леванте" - 3:2 (видеообзор матча Примеры)
-
"Фиорентина" - "Ювентус": видеотрансляция матча Серии А
-
"Ливерпуль" установил рекорд английского футбола
-
"Реал" впервые после возвращения Зидана забил три гола в первом тайме
-
"Ювентус" подтвердил наличие предложения от катарского клуба по Манджукичу
-
"Ливерпуль" разобрался с "Ньюкаслом" благодаря голам Мане и Салаха
-
Цорн объяснил, почему "Спартак" купил Крала, а не Тамеза
-
1
"Реал" с трудом обыграл "Леванте", несмотря на преимущество в три гола после первого тайма
-
"Ливерпуль" теряет Ориги
-
Федерация регби России пригласила Дзюбу на международный турнир
-
Азар дебютировал за "Реал"
-
1
Эриксен ждёт предложение от "Реала"
-
Цорн прокомментировал будущее Кутепова в "Спартаке"
-
Йерро назвал российского игрока, который может заиграть в Испании
-
Савин раскритиковал РФС из-за женщины-арбитра
-
Нагельсманн: "Хотим сделать больно "Баварии"
-
Ультрас ПСЖ обратились к Неймару
-
Салах прикольным видео опроверг конфликт с Мане
-
Месси поздравил баскетбольную сборную Аргентины с выходом в финал Чемпионата Мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4