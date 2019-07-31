Цорн объяснил решение "Спартака отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, почему клуб решил опустить полузащитника Лукаса Фернандо и нападающего Луиса Адриано.
"Эти трансферы не были бы возможны без желания игроков. В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться - слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для "Спартака" это тоже историческая сделка - она вошла в тройку по объёму вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко. Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом "Спартак" значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал", - сказал Цорн.
Отметим, что сегодня, 31 июля, "Спартак" приобрел нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро.
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