Цорн оценил игру Шюррле в составе "Спартака"

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Цорн оценил игру Шюррле в составе "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поделился мнением о выступлениях новичка команды Андре Шюррле.

"Доволен игрой Шюррле, это футболист мирового уровня. Он старается, много мотивирует команду и пока показывает хороший результат: в каждом матче либо голевая передача, либо гол. Возможный выкуп? А куда спешить? Если всё будет хорошо, мы это сделаем. И ему здесь надолго понравится, и нам он должен понравиться. Пока всё идёт классно", - сказал Цорн.

Напомним, что "Спартак" может выкупить Шюррле за 8 миллионов евро. Права на него принадлежат дортмундской "Боруссии".

В составе "красно-белых" 28-летний немец провёл 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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