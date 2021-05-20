Цорн оценил работу Тедеско в "Спартаке"

Фото: инстаграм Цорна/Автор неизвестен

Экс-генеральный директор "Спартака" Томас Цорн оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера московского клуба.

– Пути Тедеско и "Спартака" разошлись. Чего бы вы пожелали клубу и тренеру?

– Доменико давно не был дома. Пожелаю ему сейчас провести время с семьей: расслабиться, отдохнуть и ни о чем не думать. Уверен, скоро у него будут предложения из топ-чемпионатов, и тогда он вновь с головой уйдет в работу и станет жить только этим. А сейчас, пока он еще ничего ни с кем не подписал, надо просто отдохнуть.

"Спартаку" желаю, в первую очередь, пробиться в Лигу Чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы все вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, – чтобы команда стала чемпионом, – сказал Цорн.

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