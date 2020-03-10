Цорн опроверг информацию о переходе Дюкова в "Спартак"

Теги цска москватомас цорн

Цорн опроверг информацию о переходе Дюкова в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался по поводу информации о том, что опроверг руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покинет клуб и уйдет в "Спартак".

"Максим Дюков не возглавит селекцию "Спартака", - цитирует Цорна Sport24.

Ранее сообщалось, что источники близкие к специалисту подтвердили информацию о том, что Дюков покинет ЦСКА. 

Читайте также: Уткин прокомментировал отказ Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Варди не исключает возвращения в сборную Англии

Варди не исключает возвращения в сборную Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 21 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов