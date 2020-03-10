Цорн опроверг информацию о переходе Дюкова в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался по поводу информации о том, что опроверг руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покинет клуб и уйдет в "Спартак".

"Максим Дюков не возглавит селекцию "Спартака", - цитирует Цорна Sport24.

Ранее сообщалось, что источники близкие к специалисту подтвердили информацию о том, что Дюков покинет ЦСКА.

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