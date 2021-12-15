Цорн ответил Крыховяку, который обвинил его во лжи
Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн ответил бывшему полузащитнику московского клуба Гжегожа Крыховяка, который обвинил руководство "железнодорожников" в своем уходе в "Краснодар".
"Меня удивили его обвинения, знал его, как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он правда сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож не был готов доигрывать контракт и хотел получит новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему предложить такое соглашение. Нам поступило выгодное предложение от "Краснодара". К тому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. Не собираюсь ему публично отвечать.
Когда мы начали переговоры, он уже договорился с "Краснодаром" по личным условиям. "Локомотив" не был готов его продлевать. Это его не устраивало. Мы договорились о трансфере на выгодных для нас условиях.
Мы не были готовы продлевать игрока на таких дорогих условиях. У него был очень большой контракт. Мы сэкономили на зарплатной ведомости и получили еще 5 миллионов евро за трансфер", - приводит слова Цорна Sport24.
31-летний Крыховяк выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 года. Прошлым летом он перешел в "Краснодар" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за краснодарский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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