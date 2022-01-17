Цорн ответил Зе Луишу
Фото: инстаграм Цорна\Автор неизвестен
Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн ответил на обвинения нападающего Зе Луиша в том, что "Локо" без разрешения забрал у него право на работу.
"Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.
Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме", — сказал Цорн для "Чемпионата".
Ранее "Локомотив" объявил о расторжении контракта с форвардом.
Также не пропустите: Зе Луиш: "Видимо, я не нравлюсь Томасу Цорну". | http://soccernews.ru
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