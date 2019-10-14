Цорн озвучил срок контракта Тедеско со "Спартаком"

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Цорн озвучил срок контракта Тедеско со "Спартаком"

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл некоторые подробности личного контракта нового главного тренера Доменико Тедеско.

"Срок контракта - до 31 мая 2021 года", - сказал Цорн.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до лета 2022 года, а зарплата немецкого специалиста составит от 1,5 до 2 миллионов евро за сезон.

У руля "красно-белых" Тедеско сменил Олега Кононова, который ушёл в отставку 29 сентября. 

"Спартак" провалил старт сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 

Не пропустите: Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера "Спартака". | http://soccernews.ru
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