Цорн поделился мнением о главном тренере сборной России Черчесове

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что думает о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Черчесов работает в сборной, и у него это хорошо получается. Желаю ему там только удачи. У нас ни разу не заходила речь о "Спартаке". Ни с моей, ни с его стороны. Мы общаемся, он ходит к нам в ложу и смотрит игроков сборной. Не будем же мы его игнорировать. Я с ним здороваюсь. И Федун с ним тоже здоровается", - сказал Цорн.



Напомним, Черчесов работал в "Спартаке" с лета 2007 по 2008 год.



"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 6 место турнирной таблицы, набрав 14 баллов.

Завтра, 14 сентября, красно-белые проведут домашний матч с "Уралом". Встреча состоится на "Открытие Арена" и начнется - в 16:30 (мск).

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