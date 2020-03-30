Цорн поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Тедеско

Спортивный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что думает о работе главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает Transfermarkt.ru.

Напомним, 23 марта специалист провел семинар для всех тренеров красно-белого клуба.

"Он создал вокруг себя хорошую спортивную атмосферу, очень заинтересован в благополучии всего клуба. Поэтому в свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба - в том числе из Академии - и дал им свои наставления, чтобы объяснить свои принципы. Если главный тренер так предан и находит время на такие вещи, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, которых мы продвигаем, и хотим развивать, и, возможно, когда-нибудь их выгодно продадим. На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная, общение с тренерским штабом - отличное", - сказал Цорн.

После 22 туров РПЛ "Спартак" занимает 8 место в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов. 34-летний Тедеско возглавил московский клуб в октябре 2019 года.

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