Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака"

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Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в инстаграме подвел итоги зимних сборов московского клуба.

Впервые после весенней паузы красно-белые сыграют с "Динамо". Матч состоится 29 февраля.

"Последние тесты завершены. С нетерпением жду начала официальных матчей", - написал Цорн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final test done. Looking forward to the start of the official matches. ⚪️

Публикация от Tomas Zorn (@tomaszorn)

После 19 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место.

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