Цорн поздравил "Спартак" с окончанием сезона

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Цорн поздравил "Спартак" с окончанием сезона

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн опубликовал пост в инстаграме в связи с завершением сезона РПЛ.

"Поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона 2019/20. Я горд, что был частью этой команды! Спасибо клубу "Спартак" и фанатам!!!" - написал Цорн.

Напомним, что "красно-белые" заняли итоговое седьмое место в Премьер-лиге, а борьбу за Кубок России прекратили на стадии 1/2 финала.

Цорна уволили из "Спартака" 7 июля. На посту гендиректора клуба его сменил Шамиль Газизов.

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