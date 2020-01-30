Цорн прокомментировал переход Соболева в "Спартак"

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн высказался по поводу трансфера нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

"Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом "Крыльев Советов" - благо Саша с самого начала сезона привлёк к себе внимание яркой и результативной игрой. Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы. Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены в том, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.

В лице Александра мы получаем молодого и безусловно талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях. Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества", - сказал Цорн.

Напомним, что "красно-белые" арендовали 22-летнего футболиста до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона. За "Спартак" форвард будет выступать под 77-м номером.

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