Цорн прокомментировал будущее Кутепова в "Спартаке"

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Цорн прокомментировал будущее Кутепова в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поделился мыслями о ситуации с защитником Ильей Кутеповым, который после успешного ЧМ-2018 перестал получать стабильную игровую практику.

"Илья очень хорошо всё понимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, при которой он не играет. Всё-таки он действительно отыграл очень хороший Чемпионат Мира, обладает амбициями, да и требовательность к себе у Кутепова есть.

Мы регулярно общаемся с ним, и я даю ему понять, что он важный игрок. Это футбол, и ситуация может очень быстро измениться. Главное, чтобы он был готов играть в любую минуту. Что касается риска ухода к конкурентам, тут как раз фактор коммуникации. Чтобы он не плюнул на всё и не ушёл, нужно всё амортизировать, для этого и общаемся", - сказал Цорн.

26-летний Кутепов перебрался в "Спартак" в 2012 году. Его контракт с клубом рассчитан ещё на два сезона.

В нынешней кампании центрбек провёл на поле всего 8 минут в поединке с "Ахматом".

Не пропустите: Цорн назвал цель нового состава "Спартака". | http://soccernews.ru
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