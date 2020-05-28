Цорн прокомментировал слухи о нарушении Тедеско режима самоизоляции

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Цорн прокомментировал слухи о нарушении Тедеско режима самоизоляции

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн отреагировал на информацию, согласно которой вернувшиеся из других стран футболисты и тренеры не соблюдают карантин на клубной базе.

"Мы очень тщательно подошли к этому вопросу - даже переоборудовали всю базу под нынешние условия. Предвидели, что возобновить занятия на открытом воздухе в Тушино будет тяжелее, поэтому вернулись в Тарасовку. Здесь везде нанесена разметка социальной дистанции, всё пространство постоянно дезинфицируется. Персонал и футболисты протестированы на коронавирус за сутки до заезда. Перед заселением лично присутствовал вместе с министром спорта Московской области на инспекции - нам дали разрешение на тренировки. У нас нет рисков, "Спартак" самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит. Это касается как команды, так и всех работников базы. Все подходят к сложившейся ситуации с пониманием, потому что на данный момент это правила жизни и работы. Другой возможности нет", - рассказал Цорн.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции нарушают наставник "красно-белых" Доменико Тедеско и его ассистенты. В частности, немец проводил теоретическое занятие, хотя две недели после его возвращения в Россию ещё не прошли.

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