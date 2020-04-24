Цорн пытается устроить игрока из топ-клуба РПЛ в "Саутгемптон"

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Цорн пытается устроить игрока из топ-клуба РПЛ в "Саутгемптон"

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн во время паузы в сезоне занялся другим видом деятельности.

По информации Metaratings, функционер вернулся на время в агентскую сферу, чтобы осуществить переход игрока из топ-клуба РПЛ в "Саутгемптон".

Источник не сообщает, о каком именно футболисте идёт речь, но точно известно, что он не из "Спартака".

По итогам 29 туров "святые" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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