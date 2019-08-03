Цорн раскрыл новые детали контракта Шюррле со "Спартаком"

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Цорн раскрыл новые детали контракта Шюррле со "Спартаком"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не обязан выкупать трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле по окончании сезона.

"Это аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы должны принять решение до 15 мая. По сумме трансфера мы на сайте публиковали те суммы, которые можем. Всё остальное - конфиденциальные договорённости с клубом", – сказал Цорн.

СМИ утверждают, что "красно-белые" могут выкупить звёздного немца за 8 миллионов евро.

Зарплата Шюррле в "Спартаке" составляет 3 миллиона евро в год.

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