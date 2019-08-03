Цорн раскрыл новые детали контракта Шюррле со "Спартаком"
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не обязан выкупать трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле по окончании сезона.
"Это аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы должны принять решение до 15 мая. По сумме трансфера мы на сайте публиковали те суммы, которые можем. Всё остальное - конфиденциальные договорённости с клубом", – сказал Цорн.
СМИ утверждают, что "красно-белые" могут выкупить звёздного немца за 8 миллионов евро.
Зарплата Шюррле в "Спартаке" составляет 3 миллиона евро в год.
Не пропустите: "Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: Дибала обиделся на "Ювентус"
-
"Ньюкасл" купил французского таланта
-
Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)
-
Гус Тил вылетел в Россию
-
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию
-
"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо
-
Ван Гал объяснил, почему Гвардиола не может выиграть Лигу Чемпионов
-
"Бешикташ" сделал предложение по игроку "Зенита"
-
Цорн раскрыл новые детали контракта Шюррле со "Спартаком"
-
1
У "Реала" есть пять предложений об аренде Кубо
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Погба
-
"Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро
-
"Наполи" договорился о приобретении Лосано
-
"Эвертон" купил за 25 миллионов евро ивуарийского хавбека
-
Холодный приём. Восемь тренеров, которым никто не был рад
-
"Газиантеп" объявил о подписании контракта с Лодыгиным
-
Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"
-
Боян Кркич ведёт переговоры с клубом МЛС
-
КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на три месяца
-
Главные новости дня: 2 августа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0