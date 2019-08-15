Цорн рассказал, что для него является успехом в "Спартаке"
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что для него значит успех и провал в клубе.
"Успех моей работы будет оценивать акционер. Для меня успех - выстроить правильную структуру, не только футбольную, но и спортивную часть, чуть-чуть реформировать, реформировать академию, работу по "Спартаку-2" и молодежи. Провал... Надеюсь, его не будет", - сказал Цорн.
Ранее функционер рассказал, почему "Спартак" не захотел покупать Комличенко.
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает 7 место, имея в активе 8 баллов.
Не пропустите: Ананидзе раскритиковал молодых игроков "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У Неймара может случиться рецидив старой травмы
-
Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
-
Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии
-
Назван самый прибыльный российский клуб
Лента новостей
-
L’Équipe определил список самых уродливых футболок этого сезона
-
Симоне Дзадза может вернуться в Испанию
-
"Порту" планирует подать в суд на "Матч ТВ"
-
У Неймара может случиться рецидив старой травмы
-
1
Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Денис Суарес заявил, что обижен на Вальверде
-
1
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
-
1
Дженгиз Юндер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года
-
Цорн рассказал, что для него является успехом в "Спартаке"
-
Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии
-
Стоичков: "Барселоне" не нужен Неймар"
-
Семак считает, что за победу в РПЛ будут бороться 7 команд
-
Агент Озила провёл переговоры с клубом МЛС
-
Назван самый прибыльный российский клуб
-
Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы
-
Шюррле назвал игрока "Спартака", который больше всего его впечатлил
-
Круговой сделал выбор между "Зенитом" и ЦСКА
-
Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА
-
Семак прокомментировал продажу Джорджевича
-
Цорн назвал причину срыва трансфера Яниса Хаджи в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1