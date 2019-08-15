Цорн рассказал, что для него является успехом в "Спартаке"

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Цорн рассказал, что для него является успехом в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что для него значит успех и провал в клубе.

"Успех моей работы будет оценивать акционер. Для меня успех - выстроить правильную структуру, не только футбольную, но и спортивную часть, чуть-чуть реформировать, реформировать академию, работу по "Спартаку-2" и молодежи. Провал... Надеюсь, его не будет", - сказал Цорн.

Ранее функционер рассказал, почему "Спартак" не захотел покупать Комличенко.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает 7 место, имея в активе 8 баллов.

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