Цорн рассказал, хочет ли "Спартак" вернуть Дзюбу

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Цорн рассказал, хочет ли "Спартак" вернуть Дзюбу

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, хотят ли красно-белые приобрести воспитанника клуба Артема Дзюбу, который играет в "Зените". Об этом информирует Sport24.

"Я очень хорошо к нему отношусь. Но мы такой вариант не рассматриваем", - сказал Цорн.

31-летний Дзюба был игроком московского "Спартака" с 2006 по 2015 год, после чего перешел в петербургский "Зенит".

Завтра, 14 сентября, состоится матч 9-го тура РПЛ "Спартак" - "Урал". Встреча пройдет на "Открытие Арена" и начнется - в 16:30 (мск).

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