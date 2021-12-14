Цорн рассказал о целях "Локомотива" на сезон

Фото инстаграм Томаса Цорна

Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн порассуждал о перспективах команды в текущем сезоне.

"Будет ли провалом для нас место ниже третьего в РПЛ-2021/22? Лично моё мнение - нет. Хотя я хочу быть выше третьего места. Но я считаю, что этот сезон очень турбулентный. Это новый проект, это новый тренер, это новые игроки, это молодая команда.

Если смотреть на другие примеры в российском футболе в сезоне перемен тяжело достигнуть топового результата. Мы будем всё для этого делать. Нет такого, что мы ищем извинений и говорим, что неважно, какое место будет.

Для такого клуба, как "Локомотив", место всегда важно. Но при этом нельзя забывать то, что проводится огромная работа, чтобы выйти на те рельсы, на которые мы хотим", - сказал Цорн.

"Локомотив" набрал 28 очков в 18 турах РПЛ и ушёл на зимнюю паузу, будучи на шестом месте в таблице чемпионата.

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