Цорн рассказал о ситуации с соблюдением "Спартаком" правил финансового фейр-плей

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заверил, что финансовые дела клуба находятся в полном порядке.

"Мы никогда ещё не попадали под санкции УЕФА в этом вопросе. И на данный момент таких угроз перед нами не стоит", - сказал Цорн.

Летом "Спартак" подписал шесть новых футболистов на общую сумму 42 миллиона евро. С продажи игроков клуб выручил 18,4 миллионов.

Сегодня "красно-белые" заключили спонсорский контракт с авиакомпанией "Уральские авиалинии". По некоторым данным, сумма сделки - 170 миллионов рублей, срок договора - 3,5 года.

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