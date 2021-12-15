Цорн рассказал, почему "Локомотив" уволил Николича
Фото: инстаграм Томаса Цорна/Автор неизвестен
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн объяснил решение руководства клуба об увольнении Марко Николича с поста главного тренера.
"Руководство клуба видело футбол команды не в таким, в какой играл Марко. Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков — нужен другой стиль, а не только результат. По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало задачу нам перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал", - приводит слова Цорна Sport24.
42-летний Николич тренировал "Локомотив" с 2020 по 2021 годы. Под его руководством московский клуб занял третье место в Российской Премьер-Лиге и стал обладателем Кубка России. 5 октября тренер был уволен, а его преемником стал немецкий специалист Маркус Гиздоль.
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