Цорн рассказал, почему "Спартак" не захотел покупать Комличенко

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Цорн рассказал, почему "Спартак" не захотел покупать Комличенко

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил, почему клуб утратил интерес к форварду "Млады Болеслав" Николаю Комличенко.

"Мы рассматривали Комличенко. Активно не действовали, но общались с Черчесовым, но пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но нам он по стилю пока не вписывается", - сказал Цорн в эфире YouTube-канала "КраСава".

Напомним, что сейчас главным претендентом на Комличенко считается ЦСКА. Ранее подписать игрока также хотели "Локомотив" и "Динамо".

В прошлом сезоне воспитанник "Краснодара" сыграл 33 матча за "Младу Болеслав" и забил 29 голов. Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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