Цорн: "Спартак" не смог договориться о возвращении Кудряшова"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн подтвердил, что клуб хотел вернуть Федора Кудряшова.

"Кудряшов входил в наш шорт-лист, так как у нас не хватает игроков на левом краю обороны. Федору уже 32 года и он не подходит под наши критерии набора новых футболистов.

Однако мы учли его опыт и то, что он является воспитанником клуба. Но клуб не смог договориться о его возвращении", - заявил Цорн.

Кудряшов выступал за "Спартак" с 2005 по 2012 год. Ранее он покинул турецкий "Истанбул", за который провел 8 матчей и забил один гол.

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