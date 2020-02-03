Цорн: "У "Спартака" нет целей в РПЛ на остаток сезона"

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн заявил об отсутствии турнирных задач у команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

"У нас официальная задача - перестройка команды, она поставлена ещё летом, обговаривалась на совете директоров. Устал про неё говорить, а болельщики устали про неё читать. На таблицу станем смотреть в следующем сезоне. В текущем же важно, чтобы сформировалась команда, чтобы ребята понимали друг друга на поле и развивались. Мы хотим набирать очки в каждом матче, потому что мы - "Спартак". Хотим находиться как можно выше, но это не значит, что будем делать выводы по каждой игре, что, если один раз уступим - это катастрофа. Желание побеждать есть, но целей по таблице на остаток сезона у нас нет", - сказал Цорн.

По итогам 19 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

В активе "красно-белых" сейчас 22 очка: от зоны вылета их отделяет всего 4 балла, а вот от зоны еврокубков - целых 12.

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