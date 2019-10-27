Цорн в своем инстаграме поздравил болельщиков с победой над "Локомотивом"

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Цорн в своем инстаграме поздравил болельщиков с победой над "Локомотивом"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в сосцети поздравил всех с победой над "Локомотивом" (3:0) в матче 14-го тура РПЛ.

В этой встрече голами отметились форварды Эсикеэль Понсе и Джордан Ларссон, оформивший дубль.

Цорн выложил фотографию с голкипером команды Александром Максименко и под снимком написал: "Всех с победой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех с победой!!!

Публикация от Tomas Zorn (@tomaszorn)

"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ. У "Локомотива" 29 очков и 2 место.

31 октября "Спартак" сыграет с "Ростовом" в рамках 1/8 финала Кубка России.

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