Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС

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Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС.

Решение ввести функционера в состав комитета было принято сегодня, 13 февраля на заседании исполкома.

Данный комитет занимается вопросами развития профессионального футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультирует исполком и президента по указанным вопросам.

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