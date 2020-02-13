Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС.

Решение ввести функционера в состав комитета было принято сегодня, 13 февраля на заседании исполкома.

Данный комитет занимается вопросами развития профессионального футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультирует исполком и президента по указанным вопросам.

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