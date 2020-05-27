Цорн высказался о будущем Гулиева в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Аязом Гулиевым, который был переведен в молодежный состав из-за нарушения дисциплины.

"Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше — где и как он будет задействован. На данный момент ситуация такая, какая есть: принято решение на какое-то время отправить его в "Спартак-2". Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и к клубу. И исходя из этого сделаем выводы", - приводят слова Цорна российские СМИ.

В нынешнем сезоне Гулиев участвовал в 15 матчах "Спартака", не отметившись результативными действиями.

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