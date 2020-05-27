Цорн высказался о будущем Гулиева в "Спартаке"

Теги спартак москвааяз гулиевтомас цорн

Цорн высказался о будущем Гулиева в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Аязом Гулиевым, который был переведен в молодежный состав из-за нарушения дисциплины.

"Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше — где и как он будет задействован. На данный момент ситуация такая, какая есть: принято решение на какое-то время отправить его в "Спартак-2". Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и к клубу. И исходя из этого сделаем выводы", - приводят слова Цорна российские СМИ.

В нынешнем сезоне Гулиев участвовал в 15 матчах "Спартака", не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: Червиченко заявил, что Гулиеву не нужно было возвращаться в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето

"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов