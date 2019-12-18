Цорн высказался о будущем в "Спартаке" Ананидзе и Гулиева

Теги спартак москваджано ананидзеаяз гулиев

Цорн высказался о будущем в "Спартаке" Ананидзе и Гулиева

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что полузащитники Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

"Перед уходом на каникулы Джано сам инициировал разговор с руководством о своей роли в команде. Понятно, что он как любой футболист хочет играть и не может быть доволен тем временем, которое у него есть. Он зрелый игрок и хочет получать больше времени. Тем более что перед сборной Грузии маячит перспектива выхода на Евро-2020, а Джано - игрок обоймы и не хочет потерять вместе с местом в национальной команде шанс поехать на этот исторический для грузин турнир.

Джано сам спросил у нас, может ли он уйти, если у него появится вариант. Речь сейчас может идти как об аренде, так и о продаже игрока. На разрыв контракта пойти не готовы: не хотим потерять деньги. Скорее всего, это будет аренда.

Разговоры о Гулиеве преждевременны", - приводят слова Цорна российские СМИ.

В нынешнем сезоне 27-летний Ананидзе провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. На счету 21-летнего Гулиева 15 матчей. Контракт хавбека истекает летом 2023 года.

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