Цорн высказался о трансфере Гуса Тиля в "Спартак"

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Цорн высказался о трансфере Гуса Тиля в "Спартак"

Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн вспомнил о том, как "красно-белые" прошлым летом покупали голландского хавбека Гуса Тиля.

"Мы тогда искали перспективную "десятку" под схему Кононова. Нужен был эффективный, габаритный, физически сильный исполнитель. Считаю, что в нидерландце мы нашли того, кто отвечал всем этим требованиям. На тот момент "АЗ Алкмаар" не хотел его ни в коем случае продавать, у них лежало предложение на 14,5 миллиона из Англии. Но расставаться, повторю, не хотели, ведь человек два года был капитаном.

По-прежнему полагаю, что у Тиля огромный потенциал, просто у него такая ситуация, что адаптация для каждого в России протекает по-разному. Например, Ларссон и Крал довольно быстро её прошли, у Тиля всё дольше происходит. Хотя при схеме 4-2-3-1, когда играли с "Ахматом" и "Крыльями" в начале прошлого сезона, Гус блистал и показывал хороший футбол. Так что качества у него есть.

На трансфере Тиля настоял Федун? Леонид Арнольдович его поддерживал, был крепко "за", он видел и видит в нём большой потенциал. Сравнивал его по значимости для "Спартака" с Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем", - сказал Цорн.

Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе полузащитника 24 матча, 2 гола и 3 ассиста. Сейчас он близок к уходу в "Фрайбург".

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