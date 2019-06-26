Цорн высказался об уходе Глушакова

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о разрыве контракта с Денисом Глушаковым.

"Глушаков получил меньше 100 миллионов рублей компенсации. Точную сумму сказать не могу - это конфиденциальная информация. Мы не может так просто раздавать всем деньги.

Клуб решил расстаться с Глушаковым. Сам Денис хотел того же, так как понимал, что все идет к этому. Уверен, он найдет себе новый клуб. Хочу пожелать ему удачи", - заявил Цорн.

Глушаков защищал цвета "Спартака" с 2013 года. В составе московского клуба игрок завоевал два трофея.

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