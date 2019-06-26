Цорн высказался об уходе Глушакова
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о разрыве контракта с Денисом Глушаковым.
"Глушаков получил меньше 100 миллионов рублей компенсации. Точную сумму сказать не могу - это конфиденциальная информация. Мы не может так просто раздавать всем деньги.
Клуб решил расстаться с Глушаковым. Сам Денис хотел того же, так как понимал, что все идет к этому. Уверен, он найдет себе новый клуб. Хочу пожелать ему удачи", - заявил Цорн.
Глушаков защищал цвета "Спартака" с 2013 года. В составе московского клуба игрок завоевал два трофея.
Читайте также: Глушаков определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 июня
-
"Интер" договорился по трансферу Джеко
-
Цорн высказался об уходе Глушакова
-
1
Буффон может вернуться в "Ювентус"
-
КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином
-
1
Тен Хаг прокомментировал трансфер Промеса
-
Компани вернулся в "Андерлехт"
-
"Спартак" близок к покупке голкипера "Ромы"
-
Головин сменил имидж
-
"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша
-
1
Симеоне: "Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший"
-
3
РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19
-
Навас назвал условие, при котором покинет "Реал"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер Ндомбеле
-
4
Иранский двойник Месси, пользуясь внешним сходством с игроком, склонял девушек к сексу
-
2
"Милан" хочет подписать Фекира
-
Комличенко может отказаться от возвращения в Россию и отправиться в Бельгию
-
Роналдо: "Марадона или Месси? Такие сравнения несправедливы"
-
1
Газзаев предлагает отменить компенсированное время и пассивный офсайд
-
"Краснодару" не удалось подписать лучшего бомбардира "Сент-Этьена"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20