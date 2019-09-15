Цорн заявил, что Кононов не собирается уходить из "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что наставник команды Олег Кононов не собирается подавать в отставку.
Напомним, вчера, 14 сентября, "Спартак" проиграл "Уралу" (1:2) в рамках 9-го тура РПЛ. Это поражение стало третьим подряд для красно-белых.
"СМИ часто обостряют ситуации. Олег Георгиевич не подавал в отставку", - сказал Цорн.
Ранее Рейнгольд жестко высказался о Кононове, заявив, что он должен покинуть свой пост.
"Спартак" с 14 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
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|Тамбов
|7
|4