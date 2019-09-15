Цорн заявил, что Кононов не собирается уходить из "Спартака"

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Цорн заявил, что Кононов не собирается уходить из "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что наставник команды Олег Кононов не собирается подавать в отставку.

Напомним, вчера, 14 сентября, "Спартак" проиграл "Уралу" (1:2) в рамках 9-го тура РПЛ. Это поражение стало третьим подряд для красно-белых.

"СМИ часто обостряют ситуации. Олег Георгиевич не подавал в отставку", - сказал Цорн.

Ранее Рейнгольд жестко высказался о Кононове, заявив, что он должен покинуть свой пост.

"Спартак" с 14 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

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