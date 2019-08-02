Цорн заявил, что летняя трансферная кампания "Спартака" еще не окончена

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что красно-белые планирует приобрести еще несколько игроков.

Напомним, "Спартак" этим летом купил Джордана Ларссона, Андре Шюррле, Резиуана Мирзова, Кенту Баду и Эсекьель Понсе.

"Наша команда формируется. Многие пришли, многие ушли. Скоро еще будут новички - это еще не все", - сказал Цорн.

Напомним, завтра, 3 августа, "Спартак" сыграет с "Динамо".

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