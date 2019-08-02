Цорн заявил, что летняя трансферная кампания "Спартака" еще не окончена
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что красно-белые планирует приобрести еще несколько игроков.
Напомним, "Спартак" этим летом купил Джордана Ларссона, Андре Шюррле, Резиуана Мирзова, Кенту Баду и Эсекьель Понсе.
"Наша команда формируется. Многие пришли, многие ушли. Скоро еще будут новички - это еще не все", - сказал Цорн.
Напомним, завтра, 3 августа, "Спартак" сыграет с "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0