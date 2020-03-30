Цорн заявил, что отмена сезона - худший сценарий для "Спартака"

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Цорн заявил, что отмена сезона - худший сценарий для "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что отмена сезона станет для клуба худшим сценарием с финансовой точки зрения.

На данный момент розыгрыш РПЛ приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

"Впереди еще четыре домашних матча. В случае отмены оставшихся матчей мы не будем получать доходы от зрителей и спонсоров. Для нас окончание сезона было бы с финансовой точки зрения, худшим сценарием, потому что мы не можем предоставлять соответствующие услуги и компенсировать затраты на это. Падение курса рубля в совокупности с перерывом чемпионата до лета особенно неприятен для нас из-за недополучения доходов", передает слова Цорна Transfermarkt.ru.

После 22 туров РПЛ "Спартак" занимает 8 место в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов. 

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