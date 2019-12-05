Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой
Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало анонс матча 14-го тура Серии А между "Интером" и "Ромой".
Газету уличили в проявлении расизма, поскольку игру анонсировали заголовком Black Friday, то есть "Чёрная пятница". При этом на обложке изображены нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг. Оба футболиста являются темнокожими.
Матч "Интер" - "Рома" состоится в пятницу, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7