Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой

Теги интер миланромаромелу лукакукрис смоллинг

Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой

Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало анонс матча 14-го тура Серии А между "Интером" и "Ромой".

Газету уличили в проявлении расизма, поскольку игру анонсировали заголовком Black Friday, то есть "Чёрная пятница". При этом на обложке изображены нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг. Оба футболиста являются темнокожими.

Матч "Интер" - "Рома" состоится в пятницу, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.

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