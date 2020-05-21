Corriere Dello Sport: "Интер" готов заключить с Кавани двухлетний контракт

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Corriere Dello Sport: "Интер" готов заключить с Кавани двухлетний контракт

"Интер" готов заключить с форвардом ПСЖ Эдисоном Кавани двухлетний контракт, утверждает Corriere Dello Sport.Кавани.

Напомним, изначально миланский клуб хотел купить нападающего "Наполи" Дриса Мертенка, однако он продлил соглашение с командой, а "Интер" переключился на Кавани.

По окончании сезона футболист покинет ПСЖ на правах свободного агента.

По данным источника, "Интер" готов заключить с игроком соглашение до 2022 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год. На данный момент оклад форварда - 15 млн евро в год.

В текущем сезоне форвард забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах.

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