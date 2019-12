Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме

Сегодня, 6 декабря, издание Corriere dello Sport на первой полосе опубликовало заголовок, посвященный скандалу с прошлым номером газеты.

Напомним, издание анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Ромой" и "Интером" обложкой с нападающим Ромелу Лукакой и защитником Крисом Смоллингом с заголовком "Черная пятница".

Большинство клубов обвинили газету в расизме, а "Милан" и "Рома" объявили бойкот изданию.

Сегодняшний номер вышел с заголовком: "Кого вы называете расистами? Линчевание газеты, которая на протяжении столетия защищала свободу и равенство".

'Who are you calling racist? We have been fighting for freedom and equality for over a century'



Corriere dello Sport launch impassioned defence on their front page amid Romelu Lukaku and Chris Smalling racism stormhttps://t.co/nByfIhUh9L