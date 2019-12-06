Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме

Теги ромелу лукакукрис смоллингромаинтер милан

Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме

Сегодня, 6 декабря, издание Corriere dello Sport на первой полосе опубликовало заголовок, посвященный скандалу с прошлым номером газеты.

Напомним, издание анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Ромой" и "Интером" обложкой с нападающим Ромелу Лукакой и защитником Крисом Смоллингом с заголовком "Черная пятница".

Большинство клубов обвинили газету в расизме, а "Милан" и "Рома" объявили бойкот изданию.

Сегодняшний номер вышел с заголовком: "Кого вы называете расистами? Линчевание газеты, которая на протяжении столетия защищала свободу и равенство".

Ранее Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме.

А еще: Агент Лукаку прокомментировал скандальную обложку нового номера Corriere dello Sport| http://soccernews.ru
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