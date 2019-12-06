Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме
Сегодня, 6 декабря, издание Corriere dello Sport на первой полосе опубликовало заголовок, посвященный скандалу с прошлым номером газеты.
Напомним, издание анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Ромой" и "Интером" обложкой с нападающим Ромелу Лукакой и защитником Крисом Смоллингом с заголовком "Черная пятница".
Большинство клубов обвинили газету в расизме, а "Милан" и "Рома" объявили бойкот изданию.
Сегодняшний номер вышел с заголовком: "Кого вы называете расистами? Линчевание газеты, которая на протяжении столетия защищала свободу и равенство".
'Who are you calling racist? We have been fighting for freedom and equality for over a century'— MailOnline Sport (@MailSport) 6 декабря 2019 г.
Corriere dello Sport launch impassioned defence on their front page amid Romelu Lukaku and Chris Smalling racism stormhttps://t.co/nByfIhUh9L
Ранее Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме.
А еще: Агент Лукаку прокомментировал скандальную обложку нового номера Corriere dello Sport| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|14
|28
|5
|Рома
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7