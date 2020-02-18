Corriere dello Sport назвал сумму, которую Роналду выделяет своей девушке каждый месяц
Джорджина Родригес, девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, ежемесячно получает от футболиста 96 тысяч евро на карманные расходы, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, данную сумму футболист выдает девушке, чтобы она хорошо выглядела в светской жизни.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них есть общая дочь Алана Мартина. Также у 35-летнего игрока есть еще трое детей - Криштиану-младший, Мэтью и Ева. Все они были рождены от суррогатных матерей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
|33
|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15