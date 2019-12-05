Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме
Итальянская газета Corriere dello Sport ответила на критику клубов за заголовок.
Напомним, издание анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Ромой" и "Интером" обложкой с нападающим Ромелу Лукакой и защитником Крисом Смоллингом с заголовком "Черная пятница".
Клубы оскорбились подобной подписью, обвинив газету в дискриминации.
"Цифровые платформы - это мусорные баки. В наши дни вся сеть заполнена правильно мыслящими людьми, которые считают, что пара нажатия по клавиатуре очистит их и сделает лучше.
Отрицание различий - это типичное поведение расиста, борющегося с расизмом. "Черная пятница" - для тех, кто хочет и может понять. Вы не понимаете этого - потому что не можете. "Черная пятница" - это восхваление различий и гордость.
Невинный заголовок прекратился в яд", - написал директор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони.
Матч "Интер" - "Рома" состоится завтра, 6 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца".
А еще: Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|14
|37
|2
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|14
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|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
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|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
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|7
|Наполи
|14
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|8
|Парма
|14
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|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
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|11
|Милан
|14
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|Болонья
|14
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|13
|Фиорентина
|14
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|14
|Сассуоло
|13
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|Лечче
|14
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|Удинезе
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|Сампдория
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