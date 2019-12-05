Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме

Итальянская газета Corriere dello Sport ответила на критику клубов за заголовок.

Напомним, издание анонсировало матч 14-го тура Серии А между "Ромой" и "Интером" обложкой с нападающим Ромелу Лукакой и защитником Крисом Смоллингом с заголовком "Черная пятница".

Клубы оскорбились подобной подписью, обвинив газету в дискриминации.

"Цифровые платформы - это мусорные баки. В наши дни вся сеть заполнена правильно мыслящими людьми, которые считают, что пара нажатия по клавиатуре очистит их и сделает лучше.

Отрицание различий - это типичное поведение расиста, борющегося с расизмом. "Черная пятница" - для тех, кто хочет и может понять. Вы не понимаете этого - потому что не можете. "Черная пятница" - это восхваление различий и гордость.

Невинный заголовок прекратился в яд", - написал директор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони.

Матч "Интер" - "Рома" состоится завтра, 6 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца".

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