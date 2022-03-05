"Црвена Звезда" раскритиковала УЕФА из-за решения по российским клубам

Генеральный директор сербской "Црвены Звезды" Звездан Терзич выступил в поддержку российских клубов, которые исключили из еврокубков.

"Мы возмущены этим решением. Мы прошли через это в 1992 году. В Европе антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт. Русский народ близок сербам и всегда будет таковым. Россия - сверхдержава, которая всегда была на сербской стороне", - приводит слова Терзича 24sata.hr.

Напомним, что УЕФА отобрал у Санкт-Петербурга право на проведение финала Лиги Чемпионов. Сборную России отстранили от стыков ЧМ-2022, а "Спартак" исключили из Лиги Европы. Кроме того, Россию покидают легионеры.

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