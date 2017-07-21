"Црвена Звезда", "Габала", "Штурм", "Паниониос", "Абердин", "Видеотон" и "Маккаби Тель-Авив" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы

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"Црвена Звезда", "Габала", "Штурм", "Паниониос", "Абердин", "Видеотон" и "Маккаби Тель-Авив" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Завершились ещё семь матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. В следующую стадию турнира прошли "Црвена Звезда", "Габала", "Штурм", "Паниониос", "Абердин", "Видеотон" и "Маккаби Тель-Авив".

"Црвена Звезда" – "Иртыш" - 2:0 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Доналд, 10 - 1:0, Срнич, 77 - 2:0.


"Ягеллония" – "Габала" - 0:2 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Гурбанов, 18 - 0:1, Озобич, 89 - 0:2.


"Младость" – "Штурм" - 0:3 (результат первого матча - 1:0)

Голы: Рехер, 34 - 0:1, Цулехнер, 39 - 0:2, Алар, 46 - 0:3.


"Горица" – "Паниониос" - 2:3 (результат первого матча - 0:2)

Голы: Масурас, 11 - 0:1, Капич, 15 (пенальти) - 1:1, Ешиль, 16 - 1:2, Лампру, 23 - 1:3, Капич, 67 (пенальти) - 2:3.


"Широки Бриег" – "Абердин" - 0:2 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Стюарт, 72 - 0:1, Макай-Стивен, 78 - 0:2.


"Видеотон" – "Нымме Калью" - 1:1 (результат первого матча - 3:0)

Голы: Лазович, 37 - 1:0, Дмитриев, 50 (пенальти) - 1:1.


"Рейкьявик" – "Маккаби Тель-Авив" - 0:0 (результат первого матча - 1:3)

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