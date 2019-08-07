"Црвена Звезда" и "Копенгаген" не выявили победителя в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов сербская "Црвена Звезда" на родном стадионе "Райко Митич" сыграла вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:1. В концовке первого тайма счет открыл Милан Павков, но в конце матча гостей от поражения спас Йонс Винд, реализовавший пенальти.

Ответный матч состоится 13 августа.

"Црвена Звезда" Сербия – "Копенгаген" Дания - 1:1 (1:0)

Голы: Павков, 44 - 1:0, Винд, 84 (с пенальти) - 1:1

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