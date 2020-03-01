"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче чемпионата Сербии
"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче 24-го тура чемпионата Сербии.
"Црвена Звезда" - "Партизан" - 0:0
"Црвена Звезда" с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, опережая на 11 баллов "Партизан".
Не пропустите: "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ| http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд
-
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги
-
Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"
-
"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи"
-
"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии
Лента новостей
-
Бензема проводит свой юбилейный матч в Ла Лиге
-
"Уфа" поздравила Зинченко с завоеванием Кубка лиги
-
АЕК Карреры сыграл вничью с "Панионисом" и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей
-
Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ
-
"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче Примеры
-
"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче чемпионата Сербии
-
Спортивный директор "Арсенала": "Поздравляю Кокорина с возвращением, но лучший - Луценко!"
-
Криштиану Роналду посетит Эль Класико
-
"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей
-
2
Месси и Рамос - в старте на матч "Реал" - "Барселона"
-
"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд
-
1
Кокорин стал лучшим игроком матча "Сочи" - "Арсенал"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги
-
Кокорин прокомментировал первый матч после возвращения в РПЛ
-
"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче Лиги 1
-
Моуринью прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"
-
"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи"
-
"Лилль" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
Арбитр ярко подшутил над вратарем тульского "Арсенала" во время матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Металац ГМ
|34
|73
|2
|Слога Кральево
|34
|64
|3
|Морава Велика Плана
|34
|63
|4
|Млади Радник
|34
|59
|5
|ФК Позаревац
|34
|55
|6
|ФК Раднички Крагуевац
|34
|50
|7
|ФК Чачак
|34
|50
|8
|ФК Будучност Вальево
|34
|50
|9
|ФК Металац Кральево
|34
|49
|10
|ФК Вальево
|34
|47
|11
|ФК Единство Уб
|34
|47
|12
|Слобода
|34
|46
|13
|Рудар Костолац
|34
|44
|14
|Бане Раска
|34
|41
|15
|ФК Слога Пожега
|34
|40
|16
|ФК Лозница
|34
|34
|17
|Таково
|34
|22
|18
|Ядар Горни Добрич
|34
|18