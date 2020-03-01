"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче чемпионата Сербии

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"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче чемпионата Сербии

"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче 24-го тура чемпионата Сербии.

"Црвена Звезда" - "Партизан" - 0:0

"Црвена Звезда" с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, опережая на 11 баллов "Партизан".

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