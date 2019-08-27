"Црвена Звезда" и загребское "Динамо" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

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"Црвена Звезда" и загребское "Динамо" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов

Завершились ещё два ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

"Црвена Звезда" дома сыграла вничью с "Янг Бойз" со счётом 1:1, а загребское "Динамо" в гостях добилось аналогичного результата в поединке с "Русенборгом".

По сумме двух встреч дальше прошли сербская и хорватская команды.

"Русенборг" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:1, первый матч - 0:2

Голы: Акинтола, 11 - 1:0, Гояк, 71 - 1:1.

"Русенборг": Хансен, Ховланд, Мелинг, Хеденстад (Сейде, 84), Региниуссен, Лундему (Троннсен, 74), Конрадсен, Йенсен, Акинтола (де Ланле, 74), Адегбенро, Тофт-Содерлунд.

"Динамо Загреб": Ливакович, Дилавер, Стоянович, Перич, Леовац, Ольмо (Гавранович, 90), Адеми, Моро, Хайрович (Гояк, 66), Петкович, Оршич (Атьемвен, 81).


"Црвена Звезда" (Сербия) – "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1, первый матч - 2:2

Голы: Вуканович, 59 - 1:0, Бен-Набуан, 81 (автогол) - 1:1.

"Црвена Звезда": Борян, Милунович, Дегенек, Родич, Гобелич, Йованчич, Гарсия (Бен-Набуан, 69), Марин, Каньяс, Вуканович (Иванич, 83), Боачи (Томане, 62).

"Янг Бойз": фон Балльмос, Янко, Лотомба, Цезигер (Фасснахт, 52), Соренсен, Сьерро (Сулеймани, 65), Лустенбергер, Эбишер, Нсаме, Ассале (Оаро, 65), Нгамале.

Удаление: Томане (90).

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