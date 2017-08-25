"Црвена Звезда" – "Краснодар" - 2:1 (обзор)

Теги црвена звездакраснодар

"Црвена Звезда" – "Краснодар" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и "Краснодаром".

Не пропустите: "Краснодар" проигрывает в Белграде и вылетает из Лиги Европы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов