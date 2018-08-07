"Црвена Звезда" не сумела обыграть словацкий "Спартак"

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Црвена Звезда" сыграла вничью со словацким "Спартаком". Счет в середине первого тайма открыл Эль-Фарду Бен-Набуан, но практически сразу равновесие восстановил Эрик Грендель.

"Црвена Звезда" Сербия – "Спартак" Трнава, Словакия - 1:1 (1:1)

Голы: Бен-Набуан, 23 (с пенальти) - 1:0, Грендель, 25 - 1:1

"Црвена Звезда": Борян, Савич, Родич, Стойкович, Дегенек, Йовичич, Крстичич, Эбесилио (Симич, 79), Радонич, Бен-Набуан, Стоилькович (Милич, 53; Срнич, 73).

"Спартак": Худы, Йирка, Чонка, Тот, Грешшак, Рада (Гладик, 90), Слобода, Кадлец, Грендель (Мизенбек, 89), Годал, Бакош (Эго, 75).

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