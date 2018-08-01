"Црвена Звезда" повторно обыгрывает "Судуву" и выходит в следующий раунд ЛЧ

Сербская "Црвена Звезда" повторно обыграла литовскую "Судуву" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов и вышла в следующий раунд турнира.

"Судува" - "Црвена Звезда" - 0:2

Голы: Бен, 8 - 0:1, Радоньич, 38 - 0:2.

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышел "Мальме". | soccernews.ru