"Црвена Звезда" повторно обыгрывает "Судуву" и выходит в следующий раунд ЛЧ

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"Црвена Звезда" повторно обыгрывает "Судуву" и выходит в следующий раунд ЛЧСербская "Црвена Звезда" повторно обыграла литовскую "Судуву" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов и вышла в следующий раунд турнира.

"Судува" - "Црвена Звезда" - 0:2

Голы: Бен, 8 - 0:1, Радоньич, 38 - 0:2.

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышел "Мальме". | soccernews.ru

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