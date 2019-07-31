"Црвена Звезда" проиграла ХИК и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ

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"Црвена Звезда" проиграла ХИК и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ

"Црвена Звезда" в гостевом матче проиграла ХИК (1:2) в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей "Црвена Звезда" вышла в следующую стадию турнира.

ХИК - "Црвена Звезда" - 2:1 (0:0)

Голы: Дальстрем, 46 - 1:0, Йованчич, 56 - 1:1, Риски, 90+2 - 2:1.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ХИК - "Црвена Звезда" - 2:1 (0:0) WTF?

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